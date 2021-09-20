В столице заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа

Москвичи могут привиться от гриппа по пути на учебу или работу. В столице заработали передвижные пункты вакцинации.

По словам заммэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, таких точек на карте города – 45. Они будут открыты ежедневно. По будням с 8:00 до 20:00, по субботам – с 09:00 до 18:00, по воскресеньям – с 09:00 до 16:00.

Прививают всех, кто старше 18 лет, вне зависимости от места регистрации. Найти адреса мобильных пунктов можно на сайте Мосгорздрава. Также прививку от гриппа можно сделать в поликлиниках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.