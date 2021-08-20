В РФПИ рассказали о первых результатах испытаний комбинации двух вакцин от COVID-19

В РФПИ рассказали о предварительных результатах исследований комбинации двух вакцин от коронавируса – AstraZeneca и "Спутник Лайт".

Испытания проводят в Азербайджане. Они показывают, что у пациентов вырабатывается высокий иммунитет в 100% случаев. У 20 первых участников обнаружили хороший титр антител.

Исследования в Азербайджане начали в феврале этого года. Пока привиты 64 добровольца. Без серьезных нежелательных побочек и случаев заражения ковидом в процессе вакцинации.

Комбинацию вакцин разных производителей изучают в нескольких странах. Среди них Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина. Есть разрешение на испытания в России и Белоруссии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.