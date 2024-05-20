Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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Новости

Новости

20 мая, 20:00

Город

Новости часа: Москва поможет компаниям в разработке препаратов от разных заболеваний

Новости часа: Москва поможет компаниям в разработке препаратов от разных заболеваний

Новости часа: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Собянин: в Москве идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Новости часа: инвестиции в основной капитал столицы за 2023 год составили почти 7 трлн руб

Новости часа: рекордные 230 тысяч человек посетили Московскую неделю интерьера и дизайна

Заммэра Москвы Ракова рассказала о поддержке городом исследований фармкомпаний

Собянин: капремонт детской поликлиники в Алтуфьеве будет завершен в 2024 году

Новости часа: в Москве сейчас идет реконструкция более 100 зданий поликлиник

Детскую поликлинику модернизируют на Костромской улице

Программу ОМС расширили в Москве в 2024 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва поможет компаниям в разработке препаратов от онкологии, неврологии и ревматологии. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Более 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве во вторник, 21 мая. Об этом предупредили синоптики.

Реконструкцию Пироговского шоссе планируется завершить в 2024 году. Об этом рассказали столичные власти.

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