Новости часа: Москва поможет компаниям в разработке препаратов от разных заболеваний

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва поможет компаниям в разработке препаратов от онкологии, неврологии и ревматологии. Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Более 15% месячной нормы осадков может выпасть в Москве во вторник, 21 мая. Об этом предупредили синоптики.

Реконструкцию Пироговского шоссе планируется завершить в 2024 году. Об этом рассказали столичные власти.