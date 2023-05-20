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14:30

Общество

Жителям столицы рассказали о работе медсестер в московских медорганизациях

Жителям столицы рассказали о работе медсестер в московских медорганизациях

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

50 тысяч медсестер и 400 медбратьев работают в московских организациях, которые подведомственны департаменту здравоохранения. Ежедневно на одного такого сотрудника приходится 30 пациентов. Недавно они отметили профессиональный праздник.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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