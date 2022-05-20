Главы Минздравов стран G7 обсудили ситуацию со вспышкой оспы обезьян

15:15
Министры здравоохранения государств "Большой семерки" обсудили ситуацию со вспышкой оспы обезьян. Об этом заявил глава британского Минздрава Саджид Джавид в Twitter-аккаунте.
До этого чрезвычайную встречу экспертов созвала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Список стран, в которых выявили инфекцию, пополнили Германия, Франция, Бельгия и Австралия. До этого случаи заражения появились в Канаде, США, Португалии, Италии и Швеции. В Испании даже ввели режим санитарной тревоги – общее число заболевших выросло до 21 человека.
В Великобритании оспа подтвердилась у девяти человек. При этом эксперты говорят, что число носителей вируса в стране растет быстрыми темпами: количество зараженных может увеличиться более чем в два раза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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