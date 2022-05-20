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Общество

15:15

Главы Минздравов стран G7 обсудили ситуацию со вспышкой оспы обезьян

медицинаобществовидеоАлина Гилева

Министры здравоохранения государств "Большой семерки" обсудили ситуацию со вспышкой оспы обезьян. Об этом заявил глава британского Минздрава Саджид Джавид в Twitter-аккаунте.

До этого чрезвычайную встречу экспертов созвала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Список стран, в которых выявили инфекцию, пополнили Германия, Франция, Бельгия и Австралия. До этого случаи заражения появились в Канаде, США, Португалии, Италии и Швеции. В Испании даже ввели режим санитарной тревоги – общее число заболевших выросло до 21 человека.

В Великобритании оспа подтвердилась у девяти человек. При этом эксперты говорят, что число носителей вируса в стране растет быстрыми темпами: количество зараженных может увеличиться более чем в два раза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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