Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян, сообщают СМИ. Пациент с оспой обезьян может испытывать лихорадку, головную и мышечную боль, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. У некоторых людей появляется сыпь на лице, которая после распространяется по всему телу.

Все опасения о том, что Запад пытается сделать из Украины, подтверждаются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В Москве завершили ремонт дорожного покрытия на Волоколамском шоссе.

