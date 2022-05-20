ВОЗ созывает экстренную встречу из-за вспышки оспы обезьян – СМИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов, чтобы обсудить вспышку оспы обезьян. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph.

По ее информации, на встрече, в частности, будут обсуждать меры по борьбе с распространением нового заболевания.

Список стран, где выявили инфекцию, пополнили Германия, Франция, Бельгия и Австралия. До этого случаи заражения появились в Канаде, США, Португалии, Италии и Швеции. В Испании даже ввели режим санитарной тревоги – общее число заболевших выросло до 21 человека.

В Великобритании оспа подтвердилась у девяти человек. При этом эксперты говорят, что число носителей вируса в стране растет быстрыми темпами: количество зараженных может увеличиться более чем в два раза. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.