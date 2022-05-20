Во Франции и Бельгии выявили первые случаи заражения оспой обезьян

Оспа обезьян подтверждена во Франции и Бельгии. До этого случаи заражения выявили в Великобритании, Португалии, Италии и Швеции, а в Мадриде даже объявили санитарную тревогу.

Тем временем Роспотребнадзор ужесточает меры санитарного контроля на границе с Европой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

