В России фармацевты смогут консультировать людей, покупающих медикаменты

Фармацевты могут официально получить право консультировать клиентов. Документ о новых профессиональных стандартах уже направлен на согласование в Минздрав РФ.

Впрочем, многие врачи критикуют идею. По их мнению, такая экспресс-диагностика в аптеке может только навредить человеку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.