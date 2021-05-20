Адвокат оценил идею обязательной вакцинации от COVID-19

Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация может стать обязательной, если это будет в государственных интересах. Однако мнения по этому вопросу разделились. Эту идею оценил адвокат Евгений Корчаго.

"Современное российское законодательство не предусматривает обязательной вакцинации. То есть каждый гражданин в праве в настоящее время отказаться от вакцинации, при этом он не обязан указывать причину такого отказа. Однако есть случаи, когда в определенные моменты вакцинация может стать обязательной," – рассказал юрист.

Он уточнил, что это случаи при устройстве на работу, например, в лечебную или в образовательную организацию. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.