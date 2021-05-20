Пройти медобследование теперь можно в 58 центрах госуслуг

В Москве стало больше центров госуслуг, где можно пройти медобследование. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сейчас таких центров 58. В них установлены диагностические комплексы, которые позволяют очень быстро проверить основные показатели организма.

Вся процедура занимает менее 10 минут. Услуга пользуется спросом. Горожане прошли обследование уже более 100 тысяч раз. Причем итоги автоматически заносятся в электронную медицинскую карту и, соответственно, становятся доступны лечащему врачу. Также диагностические комплексы позволяют записаться на прием.

Кроме того, во флагманских офисах "Мои Документы" можно еще и сделать прививку от коронавируса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.