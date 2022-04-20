1,5 тыс специалистов центров госуслуг станут администраторами в поликлиниках Москвы

Столичные поликлиники станут еще комфортнее. На помощь пациентам придут полторы тысячи сотрудников центров госуслуг. Они будут выполнять работу администраторов – помогут записаться на прием к врачу и найти нужный кабинет. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Проект совместно с офисами "Мои документы" реализуют с 2020 года. За это время он стал востребованным у москвичей. В штате центров госуслуг в Москве сейчас более 11 тысяч человек и сотрудники регулярно участвуют в городских проектах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.