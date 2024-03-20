20 марта, 18:50M24.RU
Специалисты рассказали о лечении и профилактике туберкулеза в столице
20 марта в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция столичного департамента здравоохранения, посвященная борьбе с туберкулезом и профилактике заболевания.
Перед журналистами выступили:
- доктор медицинских наук, профессор, главный фтизиатр департамента здравоохранения Москвы, директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Елена Богородская;
- доктор медицинских наук, профессор, заместитель главного фтизиатра департамента здравоохранения Москвы Татьяна Севостьянова.