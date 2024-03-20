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20 марта, 18:50

M24.RU

Специалисты рассказали о лечении и профилактике туберкулеза в столице

Специалисты рассказали о лечении и профилактике туберкулеза в столице

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20 марта в информационном центре правительства Москвы прошла пресс-конференция столичного департамента здравоохранения, посвященная борьбе с туберкулезом и профилактике заболевания.

Перед журналистами выступили:

  • доктор медицинских наук, профессор, главный фтизиатр департамента здравоохранения Москвы, директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Елена Богородская;
  • доктор медицинских наук, профессор, заместитель главного фтизиатра департамента здравоохранения Москвы Татьяна Севостьянова.
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