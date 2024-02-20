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Новости

20 февраля, 16:45

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Практически новый терапевтический корпус появится в ГКБ № 15 им Филатова после капремонта

Практически новый терапевтический корпус появится в ГКБ № 15 им Филатова после капремонта

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Практически новый терапевтический корпус появится в ГКБ № 15 имени Филатова после капремонта. При этом в здании сохранятся все профильные отделения. Об этом рассказал главный врач больницы Валерий Вечорко.

По его словам, в новом корпусе расположатся отделение гемодиализа, пятая реанимация, нейрореанимация, терапевтическое клиническое, а также отделение трансфузиологии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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