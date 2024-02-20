Практически новый терапевтический корпус появится в ГКБ № 15 им Филатова после капремонта

Практически новый терапевтический корпус появится в ГКБ № 15 имени Филатова после капремонта. При этом в здании сохранятся все профильные отделения. Об этом рассказал главный врач больницы Валерий Вечорко.

По его словам, в новом корпусе расположатся отделение гемодиализа, пятая реанимация, нейрореанимация, терапевтическое клиническое, а также отделение трансфузиологии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.