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Новости

20 января, 09:15

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Новые центры гематологии и ревматологии открыли при больнице № 52 в Москве

Новые центры гематологии и ревматологии открыли при больнице № 52 в Москве

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Новые центры гематологии и ревматологии открыли при столичной больнице № 52. Для этого реконструировался лечебной корпус № 4. Теперь, кроме круглосуточного стационара, работает и дневной.

Кроме того, в больнице обновили и технику для диагностики. Теперь в здании действует молекулярно-генетическая лаборатория, которая помогает подобрать оптимальные варианты лечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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