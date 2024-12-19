Врачи столичной больницы имени Демихова запатентовали метод лечения больных остемиелитом

Врачи московской больницы имени Демихова разработали и запатентовали метод, который поможет больным остеомиелитом крупных суставов. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заболевание требует протезирования, при этом нужно свести к минимуму риск развития инфекции. По методике московских врачей, пациенту устанавливают лечебный антибактериальный протез, который выделяет в организм антибиотики, а через полгода-год его меняют на постоянный.

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