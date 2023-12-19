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19 декабря, 18:00

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Москва стала одним из лидеров по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции

Москва стала одним из лидеров по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции

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Пресс-конференция на тему "Инновации против новых инфекций. Линия Москва – Пекин" состоялась 19 декабря. Российские и китайские эксперты делились опытом лечения пациентов с ВИЧ в рамках двухсторонней встречи.

Москва стала одним из лидеров по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции. На конференции обсуждали, как столицы КНР и РФ укрепляют профессиональное сотрудничество. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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