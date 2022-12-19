Оператор маркировки сообщил об отсутствии дефицита антибиотиков в России

В Центре развития перспективных технологий заявили, что в России нет дефицита антибиотиков на основе амоксициллина и цефуроксима. Такие препараты назначают при заболевании дыхательных путей, бронхите, пневмонии и ангине. Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили о нехватке лекарств в регионах.

По данным оператора, на складах и в точках продаж в данный момент находятся более четырех миллионов упаковок. При текущем спросе медикаментов с амоксициллином хватит почти на пять месяцев, а с цефуроксином – более чем на год.

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