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Новости

19 ноября, 11:45

Общество

Новости часа: Москва показала результаты внедрения ИИ в здравоохранение на конгрессе в КНР

Новости часа: Москва показала результаты внедрения ИИ в здравоохранение на конгрессе в КНР

Москвичам рассказали о применении ИИ в лучевой диагностике в больницах

Москвичам рассказали о работе якорных онкологических стационаров в Москве

Москвичам рассказали о ремонте второго и десятого корпусов в Боткинской больнице

Экскурсии по флагманскому центру Боткинской больницы пройдут с 23 по 29 ноября

Новости часа: Собянин рассказал о новых программах обучения врачей общей практики

Новости часа: в системе здравоохранения Москвы работает около 3 тыс врачей общей практики

"Интервью": Валерий Горев – о системе сопровождения женщин в период беременности в Москве

Новости часа: в Москве созданы уникальные возможности для роста квалификации врачей

Собянин сообщил, как городские программы помогают врачам повышать квалификацию

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва представила результаты внедрения ИИ в здравоохранение на конгрессе в Китае. Это данные Депздрава.

Инвесторы реализуют проекты комплексного развития территории в трех округах Москвы. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

20 тысяч школьников уже прошли обучение в автогородке "Лаборатория безопасности" в этом году. Об этом сообщили в ГИБДД.

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