Новости часа: Москва показала результаты внедрения ИИ в здравоохранение на конгрессе в КНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва представила результаты внедрения ИИ в здравоохранение на конгрессе в Китае. Это данные Депздрава.

Инвесторы реализуют проекты комплексного развития территории в трех округах Москвы. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

20 тысяч школьников уже прошли обучение в автогородке "Лаборатория безопасности" в этом году. Об этом сообщили в ГИБДД.