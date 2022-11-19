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Новости

19 ноября, 22:30

Общество

Военные врачи из ГВКГ Бурденко научились "выращивать" части рук и ног

Военные врачи из ГВКГ Бурденко научились "выращивать" части рук и ног

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Врачи из Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко научились "выращивать" части рук и ног. Этот способ позволяет эффективно воссоздать кости раненого после минно-взрывных и огнестрельных ранений.

Ранее в таких случаях нередко нужна была ампутация. Разработка позволяет создавать для каждого индивидуальный трехмерный имплант. Его устанавливают, а потом заполняют элементами специально выращенных костных и мышечных тканей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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медицинаобществовидеоСветлана Ключникова
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