Военные врачи из ГВКГ Бурденко научились "выращивать" части рук и ног

Врачи из Главного военного клинического госпиталя имени Н. Н. Бурденко научились "выращивать" части рук и ног. Этот способ позволяет эффективно воссоздать кости раненого после минно-взрывных и огнестрельных ранений.

Ранее в таких случаях нередко нужна была ампутация. Разработка позволяет создавать для каждого индивидуальный трехмерный имплант. Его устанавливают, а потом заполняют элементами специально выращенных костных и мышечных тканей.

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