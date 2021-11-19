Специалисты рассказали о лечении COVID-19 и коллективном иммунитете

19 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" прошла пресс-конференция "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация".
О коллективном иммунитете, необходимости обязательной вакцинации и особенностях новых штаммов коронавируса рассказывали:
- профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн (онлайн);
- кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков;
- кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский (онлайн).