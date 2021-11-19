У врачей женских консультаций Москвы появился цифровой помощник

В женских консультациях Москвы появился чат-бот. Он может заранее собрать жалобы на самочувствие от посетительниц перед приемом. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Чат-бот – это такой цифровой помощник для врачей на основе искусственного интеллекта. Результаты опроса будут автоматически подгружаться в ЕМИАС и храниться в протоколе осмотра. Это поможет врачу сэкономить время.

Такой чат-бот уже опрашивает пациентов перед приемом у терапевта. Его запустили в феврале. Этой цифровой услугой воспользовались более полумиллиона человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.