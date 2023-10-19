Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 11:15

Общество

Первую в РФ успешную повторную пересадку легких провели в институте Склифосовского

Первую в РФ успешную повторную пересадку легких провели в институте Склифосовского

Финальные исследования вакцин против нового штамма COVID-19 начались в Москве

Новости часа: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Новости часа: до 8 баллов ожидается вечером 17 октября на московских дорогах

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Новости часа: Собянин сообщил о росте производства лекарств в Москве почти на 50%

Новости часа: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Собянин: производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

Новости часа: в столице в этом году построили 17 объектов здравоохранения

Число случаев раннего выявления рака молочной железы в Москве выросло на 12% – Ракова

Трансплантологи Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского выполнили первую в России успешную повторную пересадку легких. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Более 1,6 миллиона бесплатных пересадок между маршрутами наземного транспорта совершено в столице летом. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Читайте также
медицинаобществотранспортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика