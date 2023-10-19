Первую в РФ успешную повторную пересадку легких провели в институте Склифосовского

Трансплантологи Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Н. В. Склифосовского выполнили первую в России успешную повторную пересадку легких. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Более 1,6 миллиона бесплатных пересадок между маршрутами наземного транспорта совершено в столице летом. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.