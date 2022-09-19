Новости часа: в Москве открыли мобильные пункты вакцинации от гриппа

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве открыли мобильные пункты вакцинации от гриппа. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Порывы ветра в Москве 19 сентября могут достигать 25 метров в секунду. Об этом заявил комплекс городского хозяйства.

Мир 19 сентября прощается с Елизаветой II. Государственная панихида проходит в Лондоне в данный момент.