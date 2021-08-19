Во всех поликлиниках города заработал цифровой паспорт участка

11:30
Московские терапевты и педиатры будут следить за здоровьем горожан с помощью цифрового паспорта участка. Новый сервис поможет врачам отслеживать динамику изменения состояния и прогнозировать индивидуальные риски для пациентов.
Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, цифровой паспорт участка – это полноценная аналитическая система, где есть перечень всех пациентов, прикрепленных к каждой поликлинике.
Информация, которая раньше хранилась только в бумажных журналах, теперь обновляется в режиме реального времени и доступна медикам в любой момент. Это существенно экономит время и повышает качество медицинского обслуживания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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