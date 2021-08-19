"Спутник V" модифицировали против индийского штамма "Дельта"

"Спутник V" модифицировали под индийский штамм коронавируса "Дельта". Об этом заявил разработчик – центр имени Гамалеи.

Как уточнил Александр Гинцбург, конструкция вакцины уже сделана и хранится в холодильнике. Но, по его словам, говорить об эффективности этой версии пока рано, нужно все как следует проверить.

Ранее вице-президент Российской академии наук Владимир Стародубов выразил мнение, что существующие вакцины менее эффективны против штамма "Дельта", чем против других, но пока о необходимости новой вакцины или какой-либо модернизации прошлой версии нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.