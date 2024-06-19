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19 июня, 23:30

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Блогер из США рассказал о своем опыте обращения в столичную скорую помощь

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Блогер Джозеф из США попал в московскую в больницу с отравлением. Он был удивлен, что скорая приехала быстро и бесплатно. По его словам, неотложная помощь медиков на дому в Америке обошлась бы в несколько тысяч долларов.

В больнице блогеру запомнились чистота и таблички с переводом возле кабинетов. Также он отметил, что само здание не сильно отличалось от дорогостоящих госпиталей в США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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