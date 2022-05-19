Коронавирус отступил, здравоохранение РФ возвращается к плановой работе – Минздрав

Система здравоохранения РФ возвращается к плановой работе, коронавирус отступил. Об этом заявил Минздрав.

Окончательный список компаний, которые оплачивают газ в рублях или отказались от этого, будет опубликован в ближайшие дни, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Пляжная зона у Северного речного вокзала в Москве откроется в конце мая. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

