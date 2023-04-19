Москвичам рассказали о планах по модернизации поликлиник

В Москве внедряют новый стандарт поликлиник. В планах – завершить модернизацию зданий, открыть четыре флагманских центра и внедрить искусственный интеллект в медицинскую практику.

Ранее Сергей Собянин пояснил, что в 2023 году в столице планируют осуществить программу реконструкции поликлиник. В настоящее время в Москве завершены работы по модернизации 80 зданий, еще 121 продолжают обновлять. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.