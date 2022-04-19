Столичные врачи пройдут программу повышения квалификации

Все врачи общей практики, а их в Москве работает более трех тысяч, пройдут программу повышения квалификации. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как правило, эти специалисты выполняют функцию участковых врачей. И на них приходится половина от всех приемов в поликлиниках.

Программа рассчитана на полтора года и состоит из образовательных модулей по 13 основным направлениям, в том числе неврологии, офтальмологии, лор-патологии и другим. Обучение включает не только теоретические знания. Практические навыки врачи будут отрабатывать на современном симуляционном оборудовании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

