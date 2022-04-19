Москвичам рассказали о проекте по наблюдению за пациентами с хроническими заболеваниями

Москвичам с хроническими болезнями уделят еще больше внимания. В городе начинают масштабный проект по диспансеризации. Он позволит непрерывно следить за каждым пациентом и наблюдать болезнь в динамике. Касается это людей с диабетом, гипертонией, ишемической болезнью сердца и другими распространенными заболеваниями.

В поликлиниках уже начали формировать бригады медиков. Врачам и пациентам будут помогать специалисты со средним медицинским образованием. Сначала новую систему опробуют в двух учреждениях. В будущем программа охватит всю столицу.

Вместе с пилотным проектом запустят и специальный сервис в ЕМИАС для наблюдения за состоянием пациентов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.