Росздравнадзор потребовал от главврачей усилить контроль за выпиской рецептов.

Как считают в ведомстве, продажа рецептурных препаратов без официального назначения – это одна из причин, по которым возникает искусственный дефицит лекарств. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.