Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 22:15

Город

Флагманский центр Буянова в Москве сможет принимать до 300 пациентов в сутки

Флагманский центр Буянова в Москве сможет принимать до 300 пациентов в сутки

Новости часа: флагманский центр в больнице имени Буянова введут до конца года

"Актуальный репортаж": нововведения в московских перинатальных центрах

В московских больницах рассказали, как изменилось оказание экстренной медпомощи

"Это Москва. Строительство": на здоровье

Собянин: флагманский центр в больнице имени Буянова введем до конца года

Искусственный интеллект научится определять признаки внутричерепного кровоизлияния

"Мой район. Новости": новый корпус детской больницы святого Владимира достроят в 2025 году

"Мой район. Новости": еще 20 клиник заработают по новому стандарту в Москве в 2024 году

Врачи флагманских больниц оказывают экстренную помощь в 1,5 раза быстрее

Во флагманском центре Буянова будут оказывать полный спектр услуг нового городского стандарта экстренной помощи. Медики будут выполнять работу максимально быстро и эффективно при любых диагнозах.

Четырехэтажный cкоропомощной комплекс больницы имени Буянова сможет принимать до 300 человек в сутки. Как и в других флагманских центрах, пациенты первым делом будут попадать на распределительный пост. В зависимости от состояния их направляют в красную, желтую или зеленую зону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоДарья ФилаткинаЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика