Флагманский центр Буянова в Москве сможет принимать до 300 пациентов в сутки

Во флагманском центре Буянова будут оказывать полный спектр услуг нового городского стандарта экстренной помощи. Медики будут выполнять работу максимально быстро и эффективно при любых диагнозах.

Четырехэтажный cкоропомощной комплекс больницы имени Буянова сможет принимать до 300 человек в сутки. Как и в других флагманских центрах, пациенты первым делом будут попадать на распределительный пост. В зависимости от состояния их направляют в красную, желтую или зеленую зону.

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