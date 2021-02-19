В тестах "Спутника Лайт" примут участие более 6 тыс человек

Клинические испытания "Спутника Лайт" уже начались. В тестах этого препарата примут участие более 6 тысяч человек.

Специалисты отмечают, что препарат будет защищать организм около четырех-пяти месяцев. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.