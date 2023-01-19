В Москве улучшилась доступность расходных материалов для инсулиновой помпы – Ракова

В Москве стало легче получить расходные материалы для инсулиновой помпы. Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Теперь медизделия можно забрать в любом аптечном пункте на базе городских поликлиник. Раньше они могли находиться далеко от дома или поликлиник, что было неудобно для пациентов. Всего таких пунктов порядка 260.

На данный момент расходные материалы получают около 3,5 тысячи москвичей с сахарным диабетом первого типа. Инсулиновая помпа помогает обходиться без ежедневных инъекций инсулиновым шприцем или шприц-ручкой.

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