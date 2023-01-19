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Флагманский центр больницы имени Вересаева заработал в Москве

Флагманский центр больницы имени Вересаева заработал в Москве

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Флагманский центр больницы имени Вересаева принял первых пациентов. За несколько дней там получили помощь более 150 человек. Об этом рассказала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Центр работает по новым стандартам. Например, маршруты, по которым перемещают пациентов, составлены так, чтобы перевозка занимала как можно меньше времени. Противошоковая реанимация и операционные расположены рядом с холлом, куда въезжают машины скорой помощи, а для людей с инсультами и инфарктами предназначен отдельный блок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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