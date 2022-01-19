Москвичам рассказали о возможности пройти экспресс-тестирование на коронавирус в метро. Один из пунктов работает на станции "Третьяковская".

О том, где еще можно сделать экспресс-тест, чтобы не стоять в очереди, – в эфире телеканала Москва 24.