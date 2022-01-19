В Оперштабе напомнили об онлайн-записи на экспресс-тест в Москве

Записаться на экспресс-тестирование на коронавирус в столице можно заранее в онлайн-формате. Об этом напомнила заммэра Москвы по вопросам социального развития, глава столичного Оперштаба по борьбе с COVID-19 Анастасия Ракова.

Для записи нужно зайти на сайт emias.info или в мобильное приложение "ЕМИАС.ИНФО" и ввести свои данные, а сформированный QR-код показать администраторам центра.

Сделать тест бесплатно могут все желающие. С собой нужно иметь паспорт или загранпаспорт, детям – свидетельство о рождении или номер полиса ОМС, а также СНИЛС при наличии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.