Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 14:30

Общество

Новости социального блока Москвы

Новости социального блока Москвы

Мэр Москвы поздравил коллектив "Больницы 52" с юбилеем медучреждения

Собянин поздравил коллектив "Больницы 52" с 70-летием медучреждения

Участники СВО могут сделать протезирование в Московском медицинском центре "Вороновский"

В НИИ Склифосовского провели трехтысячную трансплантацию почки

"Новости дня": поезда МЦД-1 временно начали ходить по другому расписанию

"Новости дня": в Москве завершилась программа капремонта городских поликлиник

Заммэра Ракова рассказала о модернизации столичных поликлиник

Группа компаний МЕДСИ вновь возглавила рейтинг 20 крупнейших частных клиник России

Более 300 тыс женщин прошли тестирование репродуктивного здоровья в Москве

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Средняя продолжительность жизни в столице составляет почти 80 лет. Свыше 1,2 тысячи человек отпраздновали 100-летний юбилей. Более 400 тысяч москвичей перешагнули 80-летний рубеж.

"По некоторым заболеваниям перед тем, как приходить к врачу, необходимо пройти определенные исследования. Иначе прием в поликлинике просто не будет эффективным. Например, у человека боль в колене. В данном случае без рентгена примерно в течение года невозможно определить: ему к ортопеду, к терапевту или, на самом деле, уже нечего делать в поликлинике, необходимо выдавать направление в КДО для плановой операции. Мы приняли решение, что по таким жалобам со следующего года будет сразу открываться запись на предварительные исследования. По результатам мы можем уже понимать, какой специалист должен заниматься этим пациентом, и направлять к нужному врачу", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Самыми популярными именами новорожденных в Москве в 2025 году стали Михаил и Анна. Среди мальчиков в тройку лидеров также вошли Александр и Лев, а у девочек – Мария и София. В списке необычных имен для мальчиков оказались Дон, Горыня. Для девочек родители выбрали такие экзотические имена, как Флора и История.

Читайте также
медицинаобществогородвидео

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика