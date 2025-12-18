Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Средняя продолжительность жизни в столице составляет почти 80 лет. Свыше 1,2 тысячи человек отпраздновали 100-летний юбилей. Более 400 тысяч москвичей перешагнули 80-летний рубеж.

"По некоторым заболеваниям перед тем, как приходить к врачу, необходимо пройти определенные исследования. Иначе прием в поликлинике просто не будет эффективным. Например, у человека боль в колене. В данном случае без рентгена примерно в течение года невозможно определить: ему к ортопеду, к терапевту или, на самом деле, уже нечего делать в поликлинике, необходимо выдавать направление в КДО для плановой операции. Мы приняли решение, что по таким жалобам со следующего года будет сразу открываться запись на предварительные исследования. По результатам мы можем уже понимать, какой специалист должен заниматься этим пациентом, и направлять к нужному врачу", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Самыми популярными именами новорожденных в Москве в 2025 году стали Михаил и Анна. Среди мальчиков в тройку лидеров также вошли Александр и Лев, а у девочек – Мария и София. В списке необычных имен для мальчиков оказались Дон, Горыня. Для девочек родители выбрали такие экзотические имена, как Флора и История.