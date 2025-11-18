Форма поиска по сайту

18 ноября, 12:15

Алгоритмы ИИ будут выявлять травмы суставов в московских клиниках

В Москве запустили два новых сервиса для высокоточной диагностики травм суставов на основе искусственного интеллекта. Как сообщила заместитель мэра по социальным вопросам Анастасия Ракова, цифровые алгоритмы автоматически выявляют поврежденные участки костей и суставов, выполняют необходимые измерения.

Это позволяет врачам своевременно обнаруживать патологии, что особенно актуально в зимний период, когда травматизм традиционно возрастает. В настоящее время в распоряжении столичных рентгенологов находится уже более 60 сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта.

