Алгоритмы ИИ будут выявлять травмы суставов в московских клиниках

В Москве запустили два новых сервиса для высокоточной диагностики травм суставов на основе искусственного интеллекта. Как сообщила заместитель мэра по социальным вопросам Анастасия Ракова, цифровые алгоритмы автоматически выявляют поврежденные участки костей и суставов, выполняют необходимые измерения.

Это позволяет врачам своевременно обнаруживать патологии, что особенно актуально в зимний период, когда травматизм традиционно возрастает. В настоящее время в распоряжении столичных рентгенологов находится уже более 60 сервисов с использованием технологий искусственного интеллекта.

