18 октября, 07:15Город
Московские врачи избавили годовалую девочку от редчайшего образования в полости рта
Московские врачи избавили годовалую девочку от редчайшего образования в полости рта. Во время обследования медики обнаружили опухоль.
Врачи провели операцию за 15 минут. Они использовали специальный лазерный скальпель, точно направленный на поражение опухолевых клеток. Операция прошла хорошо и уже через неделю девочку выписали из больницы.
