Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 07:15

Город

Московские врачи избавили годовалую девочку от редчайшего образования в полости рта

Московские врачи избавили годовалую девочку от редчайшего образования в полости рта

Почти 60 тыс высокотехнологичных операций провели по полису ОМС за 6 месяцев в Москве

"Новости дня": разработку московских врачей представили на международном форуме "Биопром"

Годовалой девочке удалили редкое сосудистое образование в клинике Рошаля

Собянин: Москва продолжит создание центров женского здоровья по всему городу

Москва представила ИИ-комплекс для диагностики рака кожи на форуме "Биопром" в Геленджике

Строительство нового корпуса московской больницы № 52 планируют завершить в течение 2 лет

В Москве включили розовую подсветку в честь Всемирного дня борьбы с онкологией

Собянин: строительство нового комплекса больницы № 52 завершится в 2027 году

Собянин рассказал, каким будет новый многопрофильный комплекс больницы № 52

Московские врачи избавили годовалую девочку от редчайшего образования в полости рта. Во время обследования медики обнаружили опухоль.

Врачи провели операцию за 15 минут. Они использовали специальный лазерный скальпель, точно направленный на поражение опухолевых клеток. Операция прошла хорошо и уже через неделю девочку выписали из больницы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика