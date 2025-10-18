Московские врачи избавили годовалую девочку от редчайшего образования в полости рта. Во время обследования медики обнаружили опухоль.

Врачи провели операцию за 15 минут. Они использовали специальный лазерный скальпель, точно направленный на поражение опухолевых клеток. Операция прошла хорошо и уже через неделю девочку выписали из больницы.

