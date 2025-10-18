18 октября, 09:30Город
Почти 60 тыс высокотехнологичных операций провели по полису ОМС за 6 месяцев в Москве
Почти 60 тысяч высокотехнологичных операций провели по полису ОМС в Москве за первые 6 месяцев этого года. Это почти вдвое больше, чем за такой же период 5 лет назад.
Такую помощь оказывают более 30 столичных медучреждений. Среди основных направлений –офтальмология, нейрохирургия, а также лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
