Почти 60 тыс высокотехнологичных операций провели по полису ОМС за 6 месяцев в Москве

Почти 60 тысяч высокотехнологичных операций провели по полису ОМС в Москве за первые 6 месяцев этого года. Это почти вдвое больше, чем за такой же период 5 лет назад.

Такую помощь оказывают более 30 столичных медучреждений. Среди основных направлений –офтальмология, нейрохирургия, а также лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.