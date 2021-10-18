Москвичам рассказали, где можно пройти экспресс-тестирование

13:30
В Москве заработали 30 новых точек бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Они расположены в торговых центрах, офисах "Мои документы" и на транспортно-пересадочных узлах (ТПУ).
Новые точки экспресс-тестирования открылись в центрах "Мои документы" в районах Дорогомилово, Косино-Ухтомский, Измайлово, Лефортово и других. Также пройти экспресс-диагностику можно в ТПУ "Площадь Гагарина", ТПУ "Лужники", ТПУ "Панфиловская", ТПУ "Зорге", ТПУ "Локомотив", ТПУ "Измайловская", ТПУ "Нижегородская".
Также пункты появились в ТЦ "Гагаринский", "Шангал", "Саларис" и других.
Сделать экспресс-тест могут бесплатно все желающие. Для этого понадобится паспорт для взрослого или свидетельство о рождении для ребенка и номер полиса ОМС при наличии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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