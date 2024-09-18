Около 400 единиц нового оборудования установили в больницах Москвы с начала года

В московских стационарах и поликлиниках начали обновлять медицинскую технику. Так, с начала 2024 года в медучреждениях уже установили почти 400 единиц нового оборудования.

Все медицинское оборудование в Москве приобретают по контрактам жизненного цикла. За состоянием техники следят на протяжении всего срока использования. Это позволяет вовремя ее обновлять, а также гарантировать, что она точно не даст сбой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

