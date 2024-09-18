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Новости

Новости

18 сентября, 12:15

Город

Около 400 единиц нового оборудования установили в больницах Москвы с начала года

Около 400 единиц нового оборудования установили в больницах Москвы с начала года

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"Мой район. Новости": новый медицинский комплекс заработает в Сокольниках в следующем году

Проект в сфере репродуктивного здоровья женщин запускают в Москве

Новости часа: в Москве открылся второй Центр женского здоровья на базе городской больницы

Центр женского здоровья на улице Яблочкова будет оказывать весь спектр медпомощи

"Мой район. Новости": детская поликлиника №52 приняла первых пациентов после обновления

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Собянин рассказал, какое новейшее медоборудование получили медучреждения Москвы

В московских стационарах и поликлиниках начали обновлять медицинскую технику. Так, с начала 2024 года в медучреждениях уже установили почти 400 единиц нового оборудования.

Все медицинское оборудование в Москве приобретают по контрактам жизненного цикла. За состоянием техники следят на протяжении всего срока использования. Это позволяет вовремя ее обновлять, а также гарантировать, что она точно не даст сбой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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