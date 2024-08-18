Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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18 августа, 06:30

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Врачи ГКБ № 31 имени академика Савельевой рассказали об операциях на новом оборудовании

Врачи ГКБ № 31 имени академика Савельевой рассказали об операциях на новом оборудовании

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Врачи ГКБ № 31 имени академика Савельевой рассказали об операциях на новом оборудовании

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Более 100 тысяч высокотехнологичных операций ежегодно проводят московские врачи. Помогает в этом новое оборудование, которое поставляют в больницы.

Так, в этом году в ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой начали проводить эндопротезирование коленного сустава с помощью робота-ортопеда. Врач травматолог-ортопед этого медучреждения Дмитрий Медведков рассказал, что после подобных операций пациенты восстанавливаются быстрее, чем если бы медики делали огромные разрезы.

Какие еще высокотехнологичные операции проводят в клинике? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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