Врачи ГКБ № 31 имени академика Савельевой рассказали об операциях на новом оборудовании

Более 100 тысяч высокотехнологичных операций ежегодно проводят московские врачи. Помогает в этом новое оборудование, которое поставляют в больницы.

Так, в этом году в ГКБ № 31 имени академика Г. М. Савельевой начали проводить эндопротезирование коленного сустава с помощью робота-ортопеда. Врач травматолог-ортопед этого медучреждения Дмитрий Медведков рассказал, что после подобных операций пациенты восстанавливаются быстрее, чем если бы медики делали огромные разрезы.

Какие еще высокотехнологичные операции проводят в клинике? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

