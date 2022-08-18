Более 10 тыс единиц оборудования поставлено в медорганизации Москвы с начала года

Поставки нового медицинского оборудования идут в Москве в соответствии с планом. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Столичные поликлиники и больницы в этом году получили уже более 10 тысяч единиц техники, еще почти 12 тысяч город передаст медучреждениям до конца года. Это аппараты для проведения компьютерной и магнитно-резонансной томографии, рентгена, УЗИ и многое другое.

Оснащают и действующие, и только построенные учреждения, а также стационары после проведенного в них капитального ремонта. По новому стандарту все оборудование постепенно меняется с аналогового на цифровое. Это позволяет интегрировать его в единую медицинскую цифровую платформу и повышать качество диагностики. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.