Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 18:00

Город

Врач Потекаев рассказал, что составляет основу работы центра дерматовенерологии

Врач Потекаев рассказал, что составляет основу работы центра дерматовенерологии

Дерматовенеролог Потекаев рассказал о программах, способных обнаружить кожные патологии

Дерматовенеролог Потекаев рассказал о мерах поддержки правительства Москвы

Новости часа: в столице планируется открыть около 30 центров женского здоровья

В Москве разработали первый клиентский путь ведения беременности

Дерматовенеролог Потекаев рассказал, как не сгореть на солнце

Хирурги Морозовской больницы спасли ребенка со сложным врожденным пороком сердца

Около 20 московских больниц подключили СМС-оповещения родственников о состоянии пациента

"Мой район. Новости": СМС-оповещение внедрили в 18 стационарах Москвы

Московские стационары подключили СМС-оповещение для родственников пациентов

Что составляет основу работы Московского научно-практического центра дерматовенерологии и какие возможности доступны не только пациентам, но и врачам, рассказал главный внештатный дерматовенеролог и косметолог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев.

Он отметил, что центр поменял не только свою структуру, но и свое предназначение за счет объединения всех кожно-венерологических диспансеров столицы. Кроме того, у Московского научно-практического центра дерматовенерологии есть лицензия на обучение специалистов.

Большое интервью с Николаем Потекаевым выйдет в четверг, 18 июля, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинагородвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика