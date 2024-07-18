Врач Потекаев рассказал, что составляет основу работы центра дерматовенерологии

Что составляет основу работы Московского научно-практического центра дерматовенерологии и какие возможности доступны не только пациентам, но и врачам, рассказал главный внештатный дерматовенеролог и косметолог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев.

Он отметил, что центр поменял не только свою структуру, но и свое предназначение за счет объединения всех кожно-венерологических диспансеров столицы. Кроме того, у Московского научно-практического центра дерматовенерологии есть лицензия на обучение специалистов.

Большое интервью с Николаем Потекаевым выйдет в четверг, 18 июля, в эфире телеканала Москва 24.

