Несколько московских улиц станут пешеходными 20 и 21 июля

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Новости

18 июля, 13:45

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Новости часа: в столице планируется открыть около 30 центров женского здоровья

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице планируется открыть около 30 центров женского здоровья. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Детские книги московских издательств выйдут на рынки пяти дружественных стран, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Ряд улиц в центре Москве сделают пешеходными 20 и 21 июля в связи с проведением фестиваля "Лето в Москве". Об изменениях предупредил ЦОДД.

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