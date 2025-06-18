Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 15:15

Общество

В Москве стартовал крупнейший онкологический форум для врачей из 20 стран

В Москве стартовал крупнейший онкологический форум для врачей из 20 стран

"Мой район. Новости": поликлиника в Марьине открылась после реконструкции

Сергей Собянин рассказал о развитии детской кардиологической помощи в Москве

Собянин заявил о повышении доступности кардиологических операций для детей

Московские врачи спасли ребенка с пороком сердца еще до его рождения

"Мой район. Новости": обновленная поликлиника открылась на улице Верхние Поля

Концерт в честь Дня медицинского работника прошел в ГКБ № 15 имени Филатова

ИИ проанализировал почти миллион маммограмм по ОМС в Москве

9 столичных врачей награждены за работу на новых территориях РФ

Москвичи смогли поздравить столичных медиков с профессиональным праздником

В Гостином дворе стартовал крупнейший онкологический форум, который собрал ведущих экспертов и профильных медиков из 20 стран. Специалисты обсудят актуальные вопросы в области онкологии и обменяются опытом.

За последние пять лет в Москве создана высокотехнологичная онкологическая служба: обновлено оборудование, внедрены стандарты лекарственного обеспечения, разработаны клиентские пути и проведена полная цифровизация. Главным достижением стал новый уровень качества медицинской помощи пациентам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинаобществогородвидеоНаталия ШкодаРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика