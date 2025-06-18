В Москве стартовал крупнейший онкологический форум для врачей из 20 стран

В Гостином дворе стартовал крупнейший онкологический форум, который собрал ведущих экспертов и профильных медиков из 20 стран. Специалисты обсудят актуальные вопросы в области онкологии и обменяются опытом.

За последние пять лет в Москве создана высокотехнологичная онкологическая служба: обновлено оборудование, внедрены стандарты лекарственного обеспечения, разработаны клиентские пути и проведена полная цифровизация. Главным достижением стал новый уровень качества медицинской помощи пациентам.

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