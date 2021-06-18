В ФМБА заявили, что выявили в России новые мутации коронавируса

Ученые Федерального медико-биологического агентства обнаружили новые мутации коронавируса, которые стали менее чувствительны к лекарствам и вакцинам. Также в ФМБА сообщили, что в последние дни в столице почти 90% случаев заболевания приходится на новый "индийский" штамм коронавируса. По данным ученых, он более заразный и агрессивный, чем "уханьский" вариант.

Эту тему обсудили с врачом-инфекционистом Евгением Тимаковым. Он рассказал о ревакцинации и о главных отличиях "индийского" штамма коронавируса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.